ФАС: Госзакупки малого бизнеса должны составлять не менее двух трлн рублей в год Это должна стать главной формой поддержки малого предпринимательства

Госзакупки у малого бизнеса ежегодно должны составлять не менее двух трлн рублей. Об этом руководитель федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев сообщил журналистам в среду.

По его словам, такая форма поддержки малого бизнеса должна стать основной. Артеьмев отметил, что государству необходимо ежегодно отдавало на осуществление подрядных работ не менее двух трлн рублей. В настоящий момент, по словам руководителя ФАС, государство выделяет на это 300-400 млрд рублей в год.

Ранее во время выступления в Совфеде Артемьев высказался о росте цен на бензин. По его словам, это происходит из-за введения новых акцизов. Кроме того, причина роста стоимости бензина – снижение экспортной пошлины. Артемьев считает, что ответственность за это лежит на депутатах.