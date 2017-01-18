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18.01.17 / 16:19 Новости / Россия и мир / Экономика

В России могут ограничить рекламу колбасы и шоколада

И ввести акцизы на продукты с сахаром

реклама шоколада

Фото: hdwyn.com

В России могут ограничить рекламу колбасы и шоколада. Это предложил Минздрав, передает ТАСС в среду.

Министерство здравоохранения хочет ограничить время показа рекламы колбасных изделий, а также шоколадных батончиков и газированных напитков. На продукты с избыточным содержанием сахара ведомство предлагает ввести акцизы.

Это предусматривает стратегия по формированию здорового образа жизни до 2025 года. Проект стратегии разработал Минздрав, в настоящее время он находится на согласовании в заинтересованных ведомствах.

Отметим, Минздрав уже продолжительное время предлагает ввести специальную маркировку для продуктов с повышенным содержанием сахара. Также предлагается законодательно закрепить требования к маркировке продуктов. Ведомство утверждает, что это поспособствует существенному сокращению смертности от неинфекционных заболеваний.

По материалам: tass.ru
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