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18.01.17 / 00:17 Новости / Россия и мир / Экономика

РФПИ: Россия за год стала привлекательнее для иностранных инвесторов

Одна из причин - надежда на улучшение отношений с США

рфпи иЗа последний год Россия усилила свою позиции в глазах зарубежных инвесторов. Такое мнение высказал во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Все видят, что экономика России выдержала кризис. Все понимают, что цены на нефть стабильны и позитивны для нас. Все видят, что с точки зрения отношений с администрацией США есть позитивные моменты», — пояснил Дмитриев. Он отметил военные успехи РФ в Сирии и предположил, что отношение зарубежных стран меняется. "Россия, безусловно, усилила свои позиции за последний год", — подытожил он.

Напомним, в настоящее время Кирилл Дмитриев участвует в мероприятиях  форума в Давосе. В рамках форума он провел ряд встреч с иностранными инвесторами, в частности, с бизнесменами из США. В июне в рамках очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с инвесторами намерен встретиться президент России Владимир Путин.

 

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