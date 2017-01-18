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18.01.17 / 13:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Росавиация планирует восстановить пассажиропоток

До уровня 2015 года

аэрофлот самолетРосавиация в 2017 году планирует нарастить пассажиропоток. Об этом в среду сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

Федеральное агентство воздушного транспорта рассчитывает, что пассажиропоток достигнет уровня 2015 года и составит 92 млн человек. «Есть предпосылки к тому, что восстановятся и рынки. Возможно, восстановится рынок Турции», — сказал Нерадько.

Отметим, ранее глава Минтранса Максим Соколов сообщил о том, что пассажиропоток в 2016 году составил 88 млн человек. При этом внутренние перевозки выросли на 6%. Поток граждан в другие страны снижается.

По материалам: tass.ru
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