Телеканал RT начал официально транслироваться в ООН На 66-м канале

Телеканал RT начал официально транслироваться в ООН. Церемония обмена соглашениями между директором RT Алексеем Николовым и заместителем генерального секретаря ООН по общественной информации Кристиной Галлах состоялась в среду.

«В современном сложном мире разные взгляды, разные точки зрения и разнообразие источников крайне важно. Определенно, вы внесете вклад в лучшее понимание этого сложного мира», — сказала Галлах на церемонии. Постред РФ при организации Виталий Чуркин заявил, что «ООН и RT — две самых узнаваемых аббревиатуры в мире».

Дипломат сказал, что на самом деле телеканал смотрит огромное количество людей. «Это делают дипломаты, послы, министры иностранных дел, главы государств и правительств делают это, и не просто смотрят, но и обсуждают, делают публичные заявления об этом», — добавил Чуркин.

Добавим, вещание будет идти на 66-м канале. После завершения церемонии был показан документальный фильм телеканала "Дети войны" о реабилитации малолетних солдат в Центральноафриканской Республике.