Саманта Пауэр назвала Москву основной угрозой США Выразила озабоченность по поводу агрессивности России

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала Россию основной угрозой для Соединенных Штатов. Об этом она заявила во время выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Мы испытываем серьезную озабоченность по поводу агрессивности России», — заявила Пауэр. Она отметила необходимость укреплять связи с союзниками США с целью не допустить, чтобы «Россия подрывала международный порядок».

Отметим, ранее Пауэр призвала не отменять санкции против России. По ее мнению, смягчение или снятие ограничений «только подстегнет Россию». Постпред США при ООН заявила, что действия Москвы не поддерживают международный порядок. «Они подрывают тот, что уже существует», — сказала дипломат.