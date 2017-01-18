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18.01.17 / 04:29 Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк и Alibaba Group могут создать СП в первой половине 2017 года

Китайская компания займется торговлей, Сбербанк - инвестициями

сбербанк oskol-journal.ruСбербанк и китайская Alibaba Group могут создать совместное предприятие в сфере онлайн-торговли уже в первой половине 2017 года. Об этом пишет в среду «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ожидается, что Alibaba Group в СП займется трансграничной торговлей в России и СНГ, а Сбербанк будет контролировать бизнес и заниматься финансовыми инвестициями.По словам одного из источников, совместное предприятие будет создано как российское юридическое лицо. У Сбербанка в нем будет 50%, уточнил собеседник газеты.

При этом предприятию запретят работать в сфере финансовых услуг, так как их предоставлением займется банк. «Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран», — пояснил источник.

Напомним, в ноябре 2016 года «Коммерсант» сообщал, что Сбербанк объявил о намерении построить «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли. В качестве примеров приводились американские Google, Amazon, Facebook и Tencent и Alibaba.

По материалам: kommersant.ru
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