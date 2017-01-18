Си Цзиньпин намерен сотрудничать с США и Россией Ради мира, роста и проведения реформ

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен построить новую модель отношений с США и развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Об этом политик заявил в среду, выступая в ООН в Женеве.

«Мы будем пытаться построить новую модель отношений с США и всестороннее стратегическое партнерство с Россией– партнерство ради мира, роста, реформ среди разных европейских цивилизаций. Партнерство единства и сотрудничества стран БРИКС», — сказал Си Цзиньпин. Он добавил, что Китай будет сотрудничать с развивающимися странами и способствовать их дальнейшему развитию, а также выстраивать отношения с соседними странами на принципах «согласия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности».

Ранее председатель КНР заявил, что в мире не должно быть ядерного оружия. Он призвал полностью запретить его, а затем уничтожить.

В минувший понедельник Си Цзиньпин встретился с вице-президентом США Джо Байденом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он призвал Вашингтон к совместным усилиям для выстраивания долгосрочных отношений между США и Китаем. По его словам, прогресс в этой области может быть полезен не только двум странам, но и всему миру.