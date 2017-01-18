Силуанов: дополнительные доходы в 2017 году превысят 1 трлн рублей В бюджете была заложена цена на нефть в $40 за баррель

В Министерстве финансов считают, что дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году могут превысить 1 трлн рублей. Об этом заявил в среду министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов сообщил, на накануне на заседании у премьер-министра страны Дмитрия Медведева был сделан ряд экономических прогнозов. «При этом одной из основных составляющих дискуссии был вопрос о тех дополнительных доходах, которые федеральный бюджет может получить в 2017 году в случае сохранения позитивной динамики на товары российского экспорта. По нашим оценкам, при 50 долларах за баррель федеральный бюджет получит около 1 трлн рублей дополнительных доходов, а при 55 долларов за баррель эта сумма составит 1,4 трлн рублей», — пояснил министр.

По словам Силунова, правительство не намерено тратить дополнительные доходы. Средства пойдут на уменьшение объемов использования средств Резервного фонда и ФНБ, сказал министр.

Напомним, накануне был опубликован доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в котором спрогнозирован рост ВВП Росии на 1% в 2017 году. Такой же прогноз сделал 12 января заместитель председателя, главный экономист ВЭБ Андрей Клепач в рамках Гайдаровского форума. По словам Клепача, рост могут обеспечить высокие цены на нефть.