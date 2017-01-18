СМИ: Участникам протестов против Трампа предлагают $2,5 тысячи в месяц Или $50 в час

В интернете размещены объявления, в которых участникам протестов против избранного президента США Дональда Трампа обещают платить по $2,5 тыс. в месяц. Об этом пишет во вторник газета Washington Times.

В частности, организация Demand Protest якобы публикует объявления с лозунгом "Получай деньги, борясь против Трампа!". За месяц протестов можно получить $2,5 тыс., за час — $50.

Издание отмечает, что организация разместила подобные объявления во множестве американских городов. В них сказано, что Demand Protest "платит политически мотивированным людям за то, во что они уже верят".

Журналисты подчеркивают, что организация, разместившая объявления, может оказаться мошеннической. Отмечается, что Трамп ранее неоднократно жаловался на проплаченные кампании против него.

Напомним, инаугурация Трампа запланирована на 20 января. Ранее издание Politico со ссылкой на Национальную службу парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, сообщило, на церемонии ожидается более 350 тысяч человек протестующих.