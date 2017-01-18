Сноуден поблагодарил Обаму за решение смягчить приговор Челси Мэннинг

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден поблагодарил президента США Барака Обаму за смягчение приговора информатора Wikileaks Челси Мэннинг. Соответствующая запись появилась в его аккаунте в социальной сети Twitter в среду.
«Пусть это будет сказано по-настоящему, с добрым сердцем: спасибо, Обама», — написал Сноуден. Ранее свою благодарность всем, кто организовывал кампании в поддержку Мэннинг, выразил создатель Wikileaks Джулиан Ассанж.
Напомним, накануне Белый дом объявил, что приговор Челси Мэннинг смягчен и она выйдет на свободу 17 мая 2017 года. Вместо 35 лет, к которым приговорил ее суд, она проведет в заключении семь лет.
Брэдли Мэннинг, во время пребывания сменивший пол, обвинялся в передаче сайту Wikileaks секретных правительственных и военных документов. Приговор был вынесен в 2013 году.