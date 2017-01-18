Сноуден поблагодарил Обаму за решение смягчить приговор Челси Мэннинг "Спасибо, Обама"

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден поблагодарил президента США Барака Обаму за смягчение приговора информатора Wikileaks Челси Мэннинг. Соответствующая запись появилась в его аккаунте в социальной сети Twitter в среду.

«Пусть это будет сказано по-настоящему, с добрым сердцем: спасибо, Обама», — написал Сноуден. Ранее свою благодарность всем, кто организовывал кампании в поддержку Мэннинг, выразил создатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

Напомним, накануне Белый дом объявил, что приговор Челси Мэннинг смягчен и она выйдет на свободу 17 мая 2017 года. Вместо 35 лет, к которым приговорил ее суд, она проведет в заключении семь лет.

Брэдли Мэннинг, во время пребывания сменивший пол, обвинялся в передаче сайту Wikileaks секретных правительственных и военных документов. Приговор был вынесен в 2013 году.