Сноуден сможет претендовать на получение российского граджанства Его вид на жительство продлен до 2020 года

Бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден в ближайшие годы может обратиться за получением российского гражданства. Об этом в среду передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерена.

Он сообщил информагентству, что такое решение будет принимать только сам бывший сотрудник ЦРУ. Кучерена отметил, что получить гражданство России можно после проживания на территории страны более пяти лет при наличии вида на жительство. По его словам, вид на жительство Сноудена продлен до 2020 года.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноудн через СМИ рассказал о слежке, которую вели американские спецслужбы. После опубликования этих материалов экс-сотрудник ЦРУ покинул США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России.

Накануне экс-замглавы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что экстрадиция экс-сотрудника ЦРУ в США была бы «отличным подарком» от Владимира Путина избранному президенту США Дональду Трампу. Он напомнил об ущербе, который понесли Соединенные Штаты из-за действий Сноудена.