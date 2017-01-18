Сноудену продлили вид на жительство в России на два года Захарову удивило, что бывший замглавы ЦРУ об этом не знает

Бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России еще на два года. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет», — написала Захарова, комментируя слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла о возможности выдачи Сноудена США.

Предложение Морелла дипломат назвала следствием «идеологии предательства». «Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты», — подытожила Захарова.

Накануне Морелл заявил, что президент России Владимир Путин мог бы выдать Сноудена США и тем самым сделать «прекрасный подарок» избранному президенту США Дональду Трампу в честь вступления в должность. Бывший работник ЦРУ напомнил об ущербе, который понесли США от действий Сноудена. Он предположил, что такой шаг со стороны путина также мог бы «позлить» нынешнего главу США Барака Обаму.