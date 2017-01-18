На содержание олимпийских объектов в Сочи направят 2,4 млрд рублей Оно сократилось почти на 2 млрд рублей

На содержание олимпийских объектов в Сочи направят 2,4 млрд рублей. Такое решение местные власти приняли в среду.

Финансирование проходит в соответствии с программой «Постолимпийское использование олимпийских объектов и развитие Имеретинской низменности», рассчитанная на 2016—2021 годы. Она была рассчитана на 4,3 млрд рублей, а с 2017 года сократилась на 1,9 млрд рублей.

На содержание объектов 1,3 млрд рублей выделит краевой бюджет. Из казны Сочи – 1,1 млрд рублей.

Напомним, Олимпиада в Сочи проходила в 2014 году. Это были XXII Зимние игры. В рамках подготовки к мероприятию было построено 380 объектов.