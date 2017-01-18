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18.01.17 / 14:58 Новости / Россия и мир

Суд Киева отложил дело о жалобе «Газпрома»

На неопределенный срок

Суд Киева Газпром

Фото tass.ru

Киевский апелляционный хозяйственный суд отложил дело о жалобе «Газпрома». Такое решение инстанция приняла в среду.

Рассмотрение апелляции «Газпрома» отложено на неопределенный срок. У суда возникли дополнительные вопросы по ходатайству, пояснила судья Каролина Тарасенко.

Отметим, ранее Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить 172 млрд гривен ($6,2 млрд) штрафа и пени по иску украинского Антимонопольного комитета. После этого «Газпром» внес ходатайство о проведении экономической экспертизы этого решения. Суды предыдущих инстанций российской компании отказывали.

По материалам: tass.ru
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