Суд Киева отложил дело о жалобе «Газпрома» На неопределенный срок

Киевский апелляционный хозяйственный суд отложил дело о жалобе «Газпрома». Такое решение инстанция приняла в среду.

Рассмотрение апелляции «Газпрома» отложено на неопределенный срок. У суда возникли дополнительные вопросы по ходатайству, пояснила судья Каролина Тарасенко.

Отметим, ранее Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить 172 млрд гривен ($6,2 млрд) штрафа и пени по иску украинского Антимонопольного комитета. После этого «Газпром» внес ходатайство о проведении экономической экспертизы этого решения. Суды предыдущих инстанций российской компании отказывали.