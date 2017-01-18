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18.01.17 / 12:31 Новости / Общество / Россия и мир

Медицинский стартап Theranos закроет последнюю лабораторию

После проверки властей

theranosTheranos сообщил о закрытии последней лаборатории компании. Об этом в компании рассказали The Wall Street Journal.

Как стало известно изданию, в ходе проверки в лаборатории второй из двух лабораторий в Аризоне были обнаружены нарушения. Поверка была проведена еще в конце сентября.

В Theranos рассказали, что планировали закрыть лабораторию еще до проведения проверки. Основная лаборатория стартапа в Калифорнии лишилась лицензии еще в 2016 году.

Напомним, Theranos обвиняют в подтасовке результатов клинических исследований. Власти США проводят расследование.

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