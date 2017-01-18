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18.01.17 / 23:45 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп придумал слоган для следующей президентской кампании

Он пообещает сохранить Америку великой

трамп kontinentusa.com придумал слоганИзбранный президент США Дональд Трамп придумал слоган для своей президентской кампании 2020 года. Об этом он рассказал в интервью Washington Post, опубликованном в среду.

«Сохраним Америку великой, восклицательный знак», сказал Трамп. По его словам, единственная причина, по которой он рассказал о слогане — уверенность в том, что к 2020 году ему удастся сделать США «великими».

Во время интервью политик попросил своего юриста зарегистрировать слоган в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Фраза «Сделаем Америку великой снова», которую он использовал в предвыборной агитации в 2016 году, была зарегистрирована таким образом.

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