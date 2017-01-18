Трамп придумал слоган для следующей президентской кампании Он пообещает сохранить Америку великой

Избранный президент США Дональд Трамп придумал слоган для своей президентской кампании 2020 года. Об этом он рассказал в интервью Washington Post, опубликованном в среду.

«Сохраним Америку великой, восклицательный знак», сказал Трамп. По его словам, единственная причина, по которой он рассказал о слогане — уверенность в том, что к 2020 году ему удастся сделать США «великими».

Во время интервью политик попросил своего юриста зарегистрировать слоган в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Фраза «Сделаем Америку великой снова», которую он использовал в предвыборной агитации в 2016 году, была зарегистрирована таким образом.