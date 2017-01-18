Все новости

18.01.17 / 09:14 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп объяснил использование Twitter желанием защититься от «нечестных СМИ»

Политик использует социальную сеть не потому, что она ему нравится

rg.ru трамп twitterИзбранный президент США Дональд Трамп использует Twitter только для того, чтобы защититься от нечестной прессы. Об этом он рассказал в интервью Fox News, полная версия которого будет опубликована в среду.

«Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ», — признался Трамп. По его словам, блог в социальной сети - единственная возможность защититься от них. «Если бы пресса была честной, хотя она такой не является, я бы совершенно не пользовался Twitter, в этом не было бы необходимости», — объяснил он.

Добавим, на аккаунт Трампа в Twitter подписаны около 20 млн пользователей. В декабре 2016 года помощники политика заявили, что никогда не получали электронные письма от Трампа. Как отмечает РИА Новости, СМИ сделали вывод, что 70-летний миллиардер испытывает трудности при использовании современной техники и интернета.

По материалам: foxnews.com
Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016