Трамп объяснил использование Twitter желанием защититься от «нечестных СМИ» Политик использует социальную сеть не потому, что она ему нравится

Избранный президент США Дональд Трамп использует Twitter только для того, чтобы защититься от нечестной прессы. Об этом он рассказал в интервью Fox News, полная версия которого будет опубликована в среду.

«Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ», — признался Трамп. По его словам, блог в социальной сети - единственная возможность защититься от них. «Если бы пресса была честной, хотя она такой не является, я бы совершенно не пользовался Twitter, в этом не было бы необходимости», — объяснил он.

Добавим, на аккаунт Трампа в Twitter подписаны около 20 млн пользователей. В декабре 2016 года помощники политика заявили, что никогда не получали электронные письма от Трампа. Как отмечает РИА Новости, СМИ сделали вывод, что 70-летний миллиардер испытывает трудности при использовании современной техники и интернета.