Трамп объяснил использование Twitter желанием защититься от «нечестных СМИ»

Избранный президент США Дональд Трамп использует Twitter только для того, чтобы защититься от нечестной прессы. Об этом он рассказал в интервью Fox News, полная версия которого будет опубликована в среду.
«Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ», — признался Трамп. По его словам, блог в социальной сети - единственная возможность защититься от них. «Если бы пресса была честной, хотя она такой не является, я бы совершенно не пользовался Twitter, в этом не было бы необходимости», — объяснил он.
Добавим, на аккаунт Трампа в Twitter подписаны около 20 млн пользователей. В декабре 2016 года помощники политика заявили, что никогда не получали электронные письма от Трампа. Как отмечает РИА Новости, СМИ сделали вывод, что 70-летний миллиардер испытывает трудности при использовании современной техники и интернета.