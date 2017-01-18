«Росевродевелопмент» может купить ТРЦ «Лето» в Петербурге — СМИ Сделка находится в завершающей стадии

Компания «Росевродевелопмент» договорилась с собственником ТРЦ «Лето» в Санкт-Петербурге о его покупке. Об этом в среду сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, нынешний собственник «Галс-Девелопментом» уже договорился о продаже активов. Сообщается, что к концу прошлого года сделка перешла в завершающую стадию и будет закрыта в ближайшие месяцы. Эксперты оценивают торгово-развлекательный комплекс в 9-10 млрд рублей.

В конце 2016 года сообщалось, что «Лето» желает приобрести инвестфонд Sistema Capital Partners. Но, по словам источников газеты, «Росевродевелопмент» смог сделать более выгодное предложение.

Отметим, общая площадь ТРЦ «Лето» составляет 116 тыс. кв.м. В нем располагается более 170 магазинов. В их число входят гипермаркеты «Ашан», Media Markt и Decathlon.

Компания «Росевродевелопмент» специализируется на торговой и складской недвижимости. В ее собственности находятся торговые центры в Уфе, Перми, Красноярске, Новокузнецке м Новосибирске.