Ученые рассказали о способности каждого пятого человека «слышать» свет И его вспышки

Исследователи Лондонского университета и Королевского колледжа Лондона доказали, что более 20% людей могут слышать свет. Результаты исследования опубликованы в среду.

Исследование ученых доказало, что примерно пятая часть населения сталкивалась со звуковой реакцией на световой сигнал. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 40 человек. В ходе исследования испытуемым продемонстрировали световые вспышки или звуковые сообщения, похожие на азбуку Морзе. Испытуемые должны были ответить на вопрос, совпадают ли сообщения.

Более 20% испытуемых подтвердили, что слышат звуки при взгляде на вспышки. Ученым также удалось выявить, что среди профессиональных музыкантов доля таких «слышащих» людей выше.