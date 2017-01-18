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18.01.17 / 17:51 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые рассказали о способности каждого пятого человека «слышать» свет

И его вспышки

Синие светодиоды, фото с сайта pcdesign.ru свет слышатИсследователи Лондонского университета и Королевского колледжа Лондона доказали, что более 20% людей могут слышать свет. Результаты исследования опубликованы в среду.

Исследование ученых доказало, что примерно пятая часть населения сталкивалась со звуковой реакцией на световой сигнал. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 40 человек. В ходе исследования испытуемым продемонстрировали световые вспышки или звуковые сообщения, похожие на азбуку Морзе. Испытуемые должны были ответить на вопрос, совпадают ли сообщения.

Более 20% испытуемых подтвердили, что слышат звуки при взгляде на вспышки. Ученым также удалось выявить, что среди профессиональных музыкантов доля таких «слышащих» людей выше.

По материалам: sciencedirect.com
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