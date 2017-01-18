«Уральские авиалинии» перевезли 6,4 млн пассажиров в 2016 году Показатель вырос на 19%

По итогам прошлого года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6,4 млн человек. Об этом сообщили в компании в среду.

Показатель вырос на 19% по сравнению с результатом 2015 года. За 2016 год «Уральские авиалинии выполнили 47,3 тыс. рейсов. Из них 29,8 тыс. — по России. Пассажирооборот «Уральских авиалинии» вырос на 17% до 15,3 тыс. пассажирокилометров.

Отметим, «Уральские авиалинии» входит в список пяти крупнейших российских авиакомпаний по объему перевозок за январь—ноябрь 2015—2016 годов. В настоящее время компании принадлежат 38 самолетов.