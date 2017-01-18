Петербургские депутаты направят в Госдуму предложение об увеличении штрафов по КоАП Маленькие штрафы не пугают нарушителей - ЕР

Депутаты петербургского ЗакСа направят в Госдуму предложение об увлечении штрафов за административные правонарушения. Соответствующий законопроект в первом чтении парламент поддержал в среду, передает корреспондент АБН.

Речь идет о предоставлении субъектам возможности устанавливать размер штрафов до 50 тыс. рублей для частных лиц и до 100 тыс рублей — для должностных. По мнению руководителя фракции «Единой России» Александра Тетердинко, небольшие штрафы не пугают правонарушителей.

Руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила, что законопроект носит антисоциальный характер. «Даже 5 тыс. рублей за ту же парковку — это большая сумма. Законопроект может негативно сказаться на горожанах, и без того зажатых в тиски различных налогов и штрафов. Я согласна, что наказание должно быть неотвратимым. Но оно же должно быть и соразмерным», — уверена Ходунова.

Тетердинко позиция КПРФ возмутила. «Что, за натравливание собаки на ребенка 5 тыс. рублей штраф — тоже мало?» — заметил «единоросс».

Напомним, административное наказание в нормах КоАП устанавливает Российская Федерация. Некоторые виды административного наказания могут быть установлены и в законах субъектов. Но они не могут быть больше 5 тыс. рублей.