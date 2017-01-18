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18.01.17 / 08:01 Новости / Общество / Россия и мир

В Китае девять горняков погибли в результате обвала в шахте

Спасти удалось одного рабочего

шахта в китае обвалВ Китае на угольной шахте девять человек погибли в результате обвала. Об этом сообщает в среду агенство Синьхуа.

Рабочие проводили профилактические работы на угольной шахте города Шочжоу в провинции Шаньси. В результате десять горняков оказались под завалами. Причина обвала выясняется.

Одного из рабочих удалось спасти. Он доставлен в больницу. Состояние горняка оценивается как тяжелое.

Напомним, в начале января в китайской провинции Хэнань 12 человек погибли в результате взрыва в шахте. В шахте находился 51 человек, 29 из них удалось выбраться. Причиной ЧП стала неправильная эксплуатация оборудования.

 

По материалам: russian.news.cn
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