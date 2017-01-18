Все новости

18.01.17 / 22:45 Новости / Общество / Россия и мир

В России могут начать продавать алкоголь гражданам старше 21 года

Это инициатива Минздрава

X5 магазин алкогольМинздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, в котором предлагается запретить продавать алкоголь гражданам моложе 21 года. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы стратегии считают, что содержащиеся в документе предложения помогут сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний в стране. Они также предлагают запретить продажу алкоголя и табачных изделий в интернете и ужесточить меры по борьбе с курением.

«В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне», — сказано в тексте стратегии. Минздрав винит в этом такие факторы риска, как курение, употребление алкоголя, отсутствие здорового питания и физкультуры.

Напомним, в начале января Минздрав разработал «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ подразумевает запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, запрет на курение электронных сигарет и кальянов в кафе и других общественных местах и ряд других мер.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016