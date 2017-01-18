ВЭБ передаст часть «плохих» активов Росимуществу Вслед за бывшим офисом Олимпийского комитета в Сочи

ВЭБ передаст часть «плохих» активов Росимуществу. Об этом в среду сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.

Первый объект от ВЭБа Росимущество получило 30 декабря прошлого года. Им стал бывший офис Олимпийского комитета в Сочи. «Мы не исключаем, что будет еще несколько в этом году», — сообщил Горьков.

В течение 2017 года госкорпорация планирует выдать кредиты на 80 млрд рублей, рассказал глава ВЭБа. В прошлом году их объем составил 99 млрд рублей.

Отметим, ВЭБ – это банк развития. В 2007 году он стал госкорпорацией. Банк кредитовал строительство олимпийских в Сочи.

В конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев, который возглавляет наблюдательный совет госкорпорации, заявил о том, что ВЭБ должен повысить качество работы, реструктурировать проблемные активы и перестать вести деятельность в непрофильных сегментах. Выхода в прибыль он ожидает от банка в 2018 году.