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18.01.17 / 09:51 Новости / Россия и мир / Финансы

ВЭБ передаст часть «плохих» активов Росимуществу

Вслед за бывшим офисом Олимпийского комитета в Сочи

ВЭБ передаст

Фото АБН

ВЭБ передаст часть «плохих» активов Росимуществу. Об этом в среду сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.

Первый объект от ВЭБа Росимущество получило 30 декабря прошлого года. Им стал бывший офис Олимпийского комитета в Сочи. «Мы не исключаем, что будет еще несколько в этом году», — сообщил Горьков.

В течение 2017 года госкорпорация планирует выдать кредиты на 80 млрд рублей, рассказал глава ВЭБа. В прошлом году их объем составил 99 млрд рублей.

Отметим, ВЭБ – это банк развития. В 2007 году он стал госкорпорацией. Банк кредитовал строительство олимпийских в Сочи.

В конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев, который возглавляет наблюдательный совет госкорпорации, заявил о том, что ВЭБ должен повысить качество работы, реструктурировать проблемные активы и перестать вести деятельность в непрофильных сегментах. Выхода в прибыль он ожидает от банка в 2018 году.

По материалам: tass.ru
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