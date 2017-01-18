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18.01.17 / 14:39 Новости / Россия и мир

«ВТБ Капитал» решил не уходить из Лондона из-за Brexit

Потому что Великобритания останется инвестиционным центром Европы

втб капитал

Фото: bfm.ru

«ВТБ Капитал» не собирается уходить в Великобритании из-за ее выхода из Евросоюза. Об этом в среду сообщил первый заместитель правления ВТБ Юрий Соловьев.

«Да, мы остаемся в Лондоне. Мы не собирались оттуда выходить», — сказал Соловьев.

Он отметил, что Великобритания останется крупнейшим инвестиционным банковским центром в Европе. По мнению первого заместителя правления ВТБ, у королевства есть шанс №еще больше усилить свое присутствие в финансовом секторе».

Отметим, ранее СМИ сообщали, что банк ВТБ планирует перенести штаб-квартиру из Лондона. Возможным городом назывался Франкфурт. Возможный переезд объяснялся выходом Великобритании из ЕС.

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