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18.01.17 / 07:14 Новости / Общество / Россия и мир

Вылетевший из Благовещенска в Москву самолет вынужденно вернулся в аэропорт

На борту сработала сигнализация

Фото АБН благовещенска вылетевший вернулся

Фото АБН

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», вылетевший из Благовещенска в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом в среду сообщает «Амур.инфо» со ссылкой на руководство аэропорта.
Во время полета на борту сработала сигнализация, после чего пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В Благовещенске судно благополучно приземлилось.

Самолет вылетел в 10:00 местного времени (04:00 мск). В 10:45 мст (04:45 мск) он вернулся. В аэропорту сообщили, что вылет может состояться через несколько часов, если удастся устранить неполадки.

Напомним, 14 января в аэропорт Благовещенска вынужденно вернулся самолет авиакомпании Pegas Fly. Он должен был вылететь в Таиланд. На следующий день судно благополучно прибыло в аэропорт на острове Пхукет.

 

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