Почти 40% россиян считают штраф самым подходящим наказанием для дающих взятки людей А для организаций — проверку деятельности

Людей, дающих взятки, необходимо наказывать, в первую очередь, штрафом, превышающим размер взятки, считают 38% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения, опубликованные в среду.

Еще 28% респондентов заявили, что дающим взятки необходимо запретить занимать руководящие должности, а 20% опрошенных назвали оптимальным наказанием тюремное заключение. В отношении организаций, которых уличили в даче взятки, самым подходящим наказанием является полная проверка деятельности компании, считают 37% россиян.

Опрос прошел 17-18 декабря. Его участниками стали 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов. Возраст опрошенных — от 18 лет.