В Wikileaks назвали победой смягчение приговора Челси Мэннинг ассанж поблагодарил всех, кто выступал в защиту их информатора

Сайт Wikileaks назвал победой смягчение приговора их информатору, бывшей военнослужащей Челси Мэннинг. Сообщение об этом появилось в среду в Twitter-аккаунте ресурса.

«ПОБЕДА: Обама смягчил приговор Челси Мэннинг с 35 лет до 7. Сейчас дата освобождения — 17 мая», — сказано в записи. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поблагодарил всех, кто проводил кампании в поддержку Мэннинг. «Спасибо вам, каждому, кто проводил кампании в поддержку смягчения наказания Челси Мэннинг. Ваше мужество и решимость сделало невозможное возможным», — написал он.

Напомним, ранее президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг. Вместо назначенных судом 35 лет она проведет в заключении 7 лет и выйдет на свободу в мае 2017 года.

Брэдли Мэннингу вынесли приговор в 2013 году. В тюрьме он объявил о желании сменить пол и взял имя Челси. В 2015 году военный апелляционный суд официально признал его женщиной