В Петербурге покажут спектакль по мотивам повести Даниила Хармса Спектакль состоит из трех частей

В катакомбах церкви Петрикирхе в Петербурге состоится показ спектакля «Маршрут # 2», по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха». Об этом сообщили организаторы мероприятия в среду.

Постановщиком спектакля выступил Степан Пектеев. Спектакль состоит из трех частей. Первая — лекция, которую прочитают в актовом зале Петришуле. Вторая часть «сенситивный перформанс» в бывшей чаше бассейна в катакомбах церкви Петрикирхе. Третья часть включает в себя прогулку по улицам Петербурга.

Спектакль состоится 2 февраля — в день памяти Даниила Хармса. Его продолжительность составит два часа. Цена билета — 500 рублей.