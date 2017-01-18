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18.01.17 / 17:07 Новости / Россия и мир

В Петербурге покажут спектакль по мотивам повести Даниила Хармса

Спектакль состоит из трех частей

спектакль ХармсВ катакомбах церкви Петрикирхе в Петербурге состоится показ спектакля «Маршрут # 2», по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха». Об этом сообщили организаторы мероприятия в среду.

Постановщиком спектакля выступил Степан Пектеев. Спектакль состоит из трех частей. Первая — лекция, которую прочитают в актовом зале Петришуле. Вторая часть «сенситивный перформанс» в бывшей чаше бассейна в катакомбах церкви Петрикирхе. Третья часть включает в себя прогулку по улицам Петербурга.

Спектакль состоится 2 февраля — в день памяти Даниила Хармса. Его продолжительность составит два часа. Цена билета — 500 рублей.

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