ЗакС Петербурга принял за основу закон о стратегических инвесторах Дмитриева считает, что он поддержит "сомнительные проекты"

Петербургский ЗакС принял за основу закон о стратегических инвесторах. На заседании в среду его поддержали 45 парламентариев.

Законопроект был внесен парламентским комитетом по законодательству. Авторы документа уверены, что он приведет в город привлекательные инвестпроекты и создаст механизм постоянного контроля за стратегическими инвестпроектами. Законопроект предусматривает закрепление возможности прекращения статусов, а также взыскания с инвестора недополученных бюджетом средств в связи с предоставленными мерами поддержки.

Парламентская оппозиция документ раскритиковала. По мнению руководителя фракции «Партии роста» Оксаны Дмитриевой, законопроект позволить предоставлять различные преференции «сомнительным инвестиционным проектам». Таким как строительство ЗСД, «Лахта-Центра» и города-спутника «Южный».

Отметим, в настоящий момент в Петербурге получили статус стратегических 22 инвестора. Общий объем инвестиций — более 500 млрд рублей. Кроме того, на получение статуса стратегического претендуют еще более 30 проектов.