Центр судоремонта «Звездочка» купит сварочные электроды за 85,37 млн рублей Аукцион проведут 15 февраля

Центр судоремонта «Звездочка» купит сварочные электроды за 85,37 млн рублей. Информация об этом была в среду размещена на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 24 января. Их рассмотрение запланировано на 30 января, а итоги торгов подведут 15 февраля.

Центр судоремонта «Звездочка» входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация. Решение о строительстве предприятия принято Постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 года. В составе «ЦС «Звездочка» шесть судоремонтных заводов.