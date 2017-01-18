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18.01.17 / 18:32 Новости / Россия и мир

Центр судоремонта «Звездочка» купит сварочные электроды за 85,37 млн рублей

Аукцион проведут 15 февраля

Ржавые корабли, фото с сайта batona.netЦентр судоремонта «Звездочка» купит сварочные электроды за 85,37 млн рублей. Информация об этом была в среду размещена на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 24 января. Их рассмотрение запланировано на 30 января, а итоги торгов подведут 15 февраля.

Центр судоремонта «Звездочка» входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация. Решение о строительстве предприятия принято Постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 года. В составе «ЦС «Звездочка» шесть судоремонтных заводов.

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