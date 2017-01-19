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19.01.17 / 09:11 Новости / Общество / Россия и мир

2016 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Из-за парниковых газов и океана

церера планета космос жаркимВ 2016 году средняя температура в мире достигла рекордно высоким значений за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом в четверг сообщило космическое агентство NASA.

По данным NASA, средняя температура поверхности земли и океана в прошлом году была на 0,94 градуса по Цельсию выше средних температур за XX век. Также она на 0,1 градуса превысила среднюю температуру 2015 года.

Напомним, 2015 и 2014 годы также били рекорды и становились самыми жаркими в истории. Эксперты утверждают, что причиной таких изменений стали парниковые газы и океаническое явление Эль-Ниньо.

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