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19.01.17 / 19:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Аэропорт «Пулково» в прошлом году обслужил 13,3 млн пассажиров

Самые востребованные направления – Москва и Симферополь

аэропорт пулковоАэропорт «Пулково» в прошлом году обслужил 13,3 млн пассажиров. Об этом «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили в четверг.

Самыми востребованными направлениями внутри страны стали Москва и Симферополь, а также Сочи, Екатеринбург и Калининград. За рубеж из Петербурга чаще всего летали во Франкфурт-на-Майне, Ларнаку, Париж, Минск и Мюнхен.

В течение 2016 года маршрутная сеть «Пулково» расширилась на 15 направлений. Добавились шесть новых регулярных маршрутов внутри России и девять зарубежных.

В течение 2017 года «Пулково» продолжит расширять маршрутную сеть. Так, с 18 февраля добавится второй ежедневный рейс в Амстердам, а также дополнительные рейсы в Ригу. Летом будут организованы регулярные маршруты в греческий город Кавала и итальянскую Катанию.

Отметим, «Воздушные ворота Северной столицы» — это управляющая компания «Пулково». В ноябре прошлого года ее признали одним из инвесторов года в Петербурге. Аэропорт получил награду в сфере сохранения объектов культурного наследия. Ее присудили за реконструкцию бывшего «Пулково-1».

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