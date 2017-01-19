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19.01.17 / 16:55 Новости / Общество / Россия и мир

Alibaba будет официальным спонсором Олимпийских игр десять лет

Компания заключила договор с МОК

Фото cnbc.com

Фото cnbc.com

Alibaba и Международный олимпийский комитет (МОК) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в Alibaba Group сообщили в четверг.

Китайская компания получила звание официального спонсора игр до 2028 года. Сумма соглашения не раскрывается.

Ранее АБН сообщало о планах китайского ритейлера и Сбербанка создать совместное предприятие. Компании могут начать сотрудничество уже в первой половине текущего года. Предполагается, что совместное предприятие будет зарегистрировано как российское юрлицо. Сбербанк будет иметь долю в 50%.

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