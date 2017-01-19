Apple снизила цены на свою продукцию в РФ На 5-10%

Компания Apple снизила стоимость своих устройств в России. Об этом в компании сообщили в четверг.

Цены снижены на 5-10%. В частности, iPhone 7 с объемом памяти 32 ГБ теперь стоит 52,99 тыс. рублей, вместо 56,99 тыс. рублей ранее. iPad mini теперь стоит 19,99 тыс. рублей, а стоимость iPad Pro 9.7 снизилась на пять тысяч до 44,99 тыс. рублей. Цены на MacBook Pro с Touch Bar и 256 ГБ теперь составляют 137,99 тыс. рублей.

Напомним, ранее Apple сообщила о том, что цены в британском App Store будут повышены. Рост цен составит до 25%. Он охватит все категории товаров.