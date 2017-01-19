Ассанж отказался от экстрадиции в США Обама сделал не то, чего он требовал

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от обещания быть экстрадированным в США в случае помилования Челси Мэннинг. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на его адвокатов.

«Очевидно, что то, что сделал Обама, — это не то, чего добивался Ассанж», — сообщил изданию адвокат Барри Поллак. По его словам, Ассанж считал Мэннинг полностью невиновной и настаивал на немедленном помиловании. Еще один адвокат, Мелинда Тейлор, заявила, что смягчение приговора было «совсем не тем», чего требовал ее подзащитный.

Напомним, Ассанж заявлял, что согласится на экстрадицию в Соединенные Штаты, если президент Барак Обама помилует Челси Мэннинг, осужденную на 35 лет пребывания в тюрьме. В минувший вторник Обама помиловал Мэннинг, сократив ее тюремный срок до семи лет. Она выйдет на свободу в мае. В Wikileaks смягчение наказания назвали «победой».

Брэдли Мэннингу вынесли приговор в августе 2013 года. Суд обвинил его в передаче секретных военных и государственных документов порталу Wikileaks. Во время отбывания наказания Мэннинг объявил о желании сменить пол и поменял имя на Челси. В 2015 году суд официально признал его женщиной.