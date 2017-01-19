Активы банка «Александровский» за 2016 год выросли на 54% Чистая прибыль увеличилась в три раза

Активы банка «Александровский» в прошлом году увеличились на 54%. Организация сообщила об этом в четверг.

Активы достигли 15,33 млрд рублей. Чистая прибыль банка увеличилась в 3,6 раза по сравнению с 2015 годом и составила 100 млн рублей. Капитал «Александровского» вырос за год на 26% — до 2,03 млрд рублей.

Отметим, «Александровский» работает с 1989 года. У него восемь отделений в Петербурге, по два в Мурманске и Ленинградской области, а также один филиал в Москве.

В начале прошлого года 99,9% акций банка купили партнеры Игорь Лейтис и Евгений Лотвинов. Они приобрели его у президента федерации волейбола Петербурга Александра Кашина.