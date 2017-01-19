Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно ММВБ — 2171,45 пункта, РТС — 1148,62 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в четверг открылись разнонаправленно. ММВБ — 2171,45 пункта, РТС — 1148,62 пункта.

Аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что главным событием четверга станет заседание Европейского Центробанка, несмотря на то, что принятия принципиальных решений на нем не ожидается. На российском рынке, по словам Сосновой, отсутствуют предпосылки для возобновления роста индексов.

Токийская фондовая биржа закрылась ростом индексов. TOPIX вырос на 14,29 пункта до 1528,15 пункта, а JPX-Nikkei 400 прибавил 131,78 пункта и закрылся на отметке 13695,53 пункта.