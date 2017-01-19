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19.01.17 / 07:02 Новости / Общество / Россия и мир

Больница Сахалина выплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки

Суд признал врачебную ошибку

www.wattpad.com больницаСахалинский областной суд оставил в силе решение Южно-Сахалинского городского суда по иску пациентки к областной больнице о взыскании компенсации морального вреда после удаления здоровой почки. Об этом в четверг сообщила Сахалинская областная прокуратура.

«В результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган — почку», — цитирует прокуратуру «Интерфакс». Отмечается, что у врачей не было оснований для оперативного вмешательства. Они назначили пациенте операцию после того, как почка была повреждена в результате врачебной ошибки.

Добавим, после того, как суд первой инстанции признал нанесение тяжкого вреда здоровью женщины, была назначена компенсация в размере 1,3 млн. Руководство больницы не согласилось с решением судьи и попыталось его оспорить.

Напомним, в минувший вторник в Забайкалье женщина направила в суд иск к Могойтуйской центральной больнице. Она потребовала компенсацию в размере 5 млн рублей. В результате врачебной ошибке пациентке после аборта удалили матку.

По материалам: interfax.ru
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