Петербург представил эмблему для чемпионата Европы – 2020 На ней изображен Дворцовый мост

В Петербурге представили официальную эмблему города в качестве организаторы чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Презентация прошла в четверг в Манеже Первого кадетского корпуса.

Основной символ эмблемы – Дворцовый мост. Ее презентовали вице-премьер Виталий Мутко, а также президент УЕФА Александр Чеферин и губернатор Георгий Полтавченко.

Отметим, чемпионат по футболу пройдет на 13 стадионах европейских государств. Часть матчей примет Петербург, игры пройдут на стадионе на Крестовском острове. Полуфинал и финал ЧЕ-2020 состоятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.