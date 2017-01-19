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19.01.17 / 13:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург представил эмблему для чемпионата Европы – 2020

На ней изображен Дворцовый мост

чемпионат европы 2020

Фото vovet.ru

В Петербурге представили официальную эмблему города в качестве организаторы чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Презентация прошла в четверг в Манеже Первого кадетского корпуса.

Основной символ эмблемы – Дворцовый мост. Ее презентовали вице-премьер Виталий Мутко, а также президент УЕФА Александр Чеферин и губернатор Георгий Полтавченко.

Отметим, чемпионат по футболу пройдет на 13 стадионах европейских государств. Часть матчей примет Петербург, игры пройдут на стадионе на Крестовском острове. Полуфинал и финал ЧЕ-2020 состоятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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