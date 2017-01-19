Дефицит бюджета РФ в 2017 г. оценивают в 0,7% ВВП при цене нефти Urals на уровне $55 — СМИ Траты Резервного фонда - 408 млрд рублей

Дефицит бюджета РФ в 2017 г. составит 0,7% ВВП при цене нефти Urals на уровне $55. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на документы Минфина РФ.



По оценкам Минфина РФ, среднегодовой курс рубля при цене на нефть $50 за баррель — 66,3 рубля за доллар, а при $55 — 64,9 рубля. Но, с учетом повышения цены при $55 за баррель бюджет Резервного фонда полнится на 241 млрд рублей.

Минфин отмечает, при росте цены на нефть до $70 национальная валюта, вероятно, достигнет 50 рублей за доллар. В соответствии с представленными документами, Россия может сократить траты денежных ресурсов при цене нефти Urals на отметке от $40 до $55 за баррель, перечисляя прибыль, приобретенную от нефти выше $40 долларов за баррель, на погашение дефицита бюджета. Если средняя цена Urals составит $55 за баррель, то этих ресурсов хватит для пополнения бюджета Резервного фонда.