Депутаты петербургского ЗакСа войдут в рабочую группу по Исаакиевскому собору Группу создадут при администрации Петербурга

Депутаты петербургского ЗакСа войдут в рабочую группу по Исаакиевскому собору. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов в опубликованном в четверг ответе депутату от «Партии роста» Максиму Резнику.

Рабочая группа будет создана при правительстве города. Кроме депутатов в нее войдут представители исполнительных органов государственной власти, музейного сообщества, представители министерства культуры РФ и РПЦ. Рабочая группа займется проработкой проекта договора о сохранении музейных ценностей Исаакия, финансовым аспектом передачи здания и подготовкой предложений по взаимодействую РПЦ с ГМП «Исаакиевский собор».

«После получения выводов рабочей группы и изучения ее доклада будет подготовлен необходимый нормативно-правовой документ о передаче Санкт-Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ в строгом соответствии со всеми нормами действующего законодательства», — говорится в ответе вице-губернатора Мокрецова.

Напомним, накануне дискуссия по Собору на заседании ЗакСа закончилась перепалкой. «Яблочник» Михаил Амосов столкнулся с командой «единороссов», которые не дали оппозиционерами внести правки в кулуарно внесенный проект обращения к министру культуры Владимиру Мединскому. «Единая Россия» и ЛДПР попросили главу ведомства ускорить процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ. Парламентское большинство эту инициативу поддержало.