Для адаптации стадиона в Петербурге нужны еще 2 млрд рублей – Мутко Чтобы привести в соответствие с требованиями ФИФА

Для адаптации стадиона на Крестовском острове в Петербурге необходимо порядка 1,5-2 млрд рублей. Об этом в четверг заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Средства нужны для того, чтобы привести стадион в соответствие с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). Вместе с ней доработкой арены будет заниматься ФК «Зенит».

Напомним, стадион на Крестовском строят с 2007 года. Его общая стоимость составляет порядка 44 млрд рублей. Объект сдали в конце декабря прошлого года, однако работы на нем продлятся до мая 2017 года.