АТОР : спрос российских туристов на Турцию вернется на докризисный уровень В настоящее время Турция - лидер по числу раннего бронирования

Спрос российских туристов на Турцию летом 2017 года вернется на докризисный уровень. Об этом в четверг сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Туры в страну реализуются намного активнее, чем в 2014—2015 годах, то есть до осуществления запрета на продажу путевок из-за ухудшения двусторонних отношений. По мнению эксперта, из-за повышенного спроса на Турцию отечественные курорты заметно не пострадают.

Известно, что компании в Турции не планируют назначение специальных скидок или сокращение стоимости на туры для россиян. Решение обусловлено тем, что в 2016 году цена на отдых на турецких курортах уменьшилась на 20% из-за падения первоначального спроса. В АТОР надеятся, что в период с мая до июля и с августа до октября текущего года цены останутся на уровне прошлогодних. В течение высокого сезона – с июля и до августа – рост цен наиболее вероятен.