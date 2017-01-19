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19.01.17 / 22:33 Новости / Россия и мир / Экономика

АТОР : спрос российских туристов на Турцию вернется на докризисный уровень

В настоящее время Турция - лидер по числу раннего бронирования

Фото: baikaltourtravel.ru

Фото: baikaltourtravel.ru

Спрос российских туристов на Турцию летом 2017 года вернется на докризисный уровень. Об этом в четверг сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

 

Туры в страну реализуются намного активнее, чем в 2014—2015 годах, то есть до осуществления запрета на продажу путевок из-за ухудшения двусторонних отношений. По мнению эксперта, из-за повышенного спроса на Турцию отечественные курорты заметно не пострадают.

 

Известно, что компании в Турции не планируют назначение специальных скидок или сокращение стоимости на туры для россиян. Решение обусловлено тем, что в 2016 году цена на отдых на турецких курортах уменьшилась на 20% из-за падения первоначального спроса. В АТОР надеятся, что в период с мая до июля и с августа до октября текущего года цены останутся на уровне прошлогодних. В течение высокого сезона – с июля и до августа – рост цен наиболее вероятен.

По материалам: tass.ru
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