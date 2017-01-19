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19.01.17 / 17:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Для жителей МО Васильевский проведут автобусные экскурсии за 896 тыс. рублей

Планируется провести 32 экскурсии

Фото dalex-vip.ru

Фото dalex-vip.ru

Для жителей муниципального округа Васильевский в Петербурге в 2017 году проведут автобусные экскурсии за 896 тыс. рублей. Информация об этом в четверг была размещена на портале госзакупок.

Всего планируется провести 32 экскурсии. На каждой экскурсии будут присутствовать 40-45 человек. В частности, администрация МО Васильевский намерена организовать экскурсии в Кронштадт, Крепость Орешек, Пушкин и Тихвин. Продолжительность экскурсий 5-12 часов.

Согласно документации, экскурсионные автобусы должны быть типа ««Neoplan», «Volvo», «Scania», «Setra», «Yutong» или аналогичные вышеуказанным». Год выпуска автобусов — не ранее 2008 года. Автобусы должны быть оснащены туалетами, микрофонами, кондиционерами и томографами.  Опыт работы экскурсоводов должен быть не менее пяти лет, а стаж водителя — не менее 15 лет.

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