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19.01.17 / 21:45 Новости / Россия и мир

В России появится новое гиперзвуковое оружие

На смену придут также новые системы вооружения

Фото: newinform.com

Фото: newinform.com

В России появится гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов. Об этом сообщил в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

 
Разрабатываемые системы вооружения основаны на физических принципах, ранее не использовавшихся в этой области. Новое гиперзвуковое оружие требует применения не только новых материалов, но и систем управления. Среда, в которой оружие способно функционировать – плазма.

 

Отметим, Минобороны ведет активное взаимодействие с Российской академией наук. Соглашение о сотрудничестве подписано 8 сентября 2015 года. В рамках этого договора РАН и иные научные организации, принадлежащие ФАНО, имеют право на использование испытательных центров и полигонов Минобороны. Благодаря совместным усилиям появились 10 «виртуальных лабораторий», в частности, по электронике, базам данных, гиперзвуку, математическому моделированию.

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