В России появится новое гиперзвуковое оружие На смену придут также новые системы вооружения

В России появится гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов. Об этом сообщил в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов.



Разрабатываемые системы вооружения основаны на физических принципах, ранее не использовавшихся в этой области. Новое гиперзвуковое оружие требует применения не только новых материалов, но и систем управления. Среда, в которой оружие способно функционировать – плазма.

Отметим, Минобороны ведет активное взаимодействие с Российской академией наук. Соглашение о сотрудничестве подписано 8 сентября 2015 года. В рамках этого договора РАН и иные научные организации, принадлежащие ФАНО, имеют право на использование испытательных центров и полигонов Минобороны. Благодаря совместным усилиям появились 10 «виртуальных лабораторий», в частности, по электронике, базам данных, гиперзвуку, математическому моделированию.