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19.01.17 / 02:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Греф не рассчитывает на снятие санкций с России в 2017 году

На это потребуется больше времени

Греф кризис interfax.ruМаловероятно, что антироссийские санкции могут быть отменены в 2017 году. Такое мнение высказал в среду глава Сбербанка Герман Греф.

«Не в 2017-м, может, потребуется больше времени», — сказал он в интервью телеканалу CNBC. Также Греф считает, что не стоить рассчитывать на резкое потепление отношений России и США после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

«У нас есть хорошие шансы изменить наши отношения, и я думаю, что с российской стороны мы вместе готовы сделать большие шаги в этом направлении», — сказал глава Сбербанка. Он добавил, что в отношениях двух стран в любом случае открыта «новая страница».

Напомним, в конце декабря Греф назвал Трампа «президентом изменений». Он признал, что отсутствие у миллиардера политического опыта может стать проблемой, но выразил надежду, что богатый опыт в ведении бизнеса поможет ему. Бизнесмен добавил, что встречался с Трампом и остался доволен встречей.

По материалам: cnbc.com
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