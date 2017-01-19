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19.01.17 / 04:59 Новости / Общество / Россия и мир

ООН: Иран выполняет условия сделки по ядерной программе

За год ни одного нарушения зафиксировано не было

Иран bm.img.com.ua _Иран ни разу не нарушил условия соглашения по иранской ядерной программе за первый год ее осуществления. Об этом в среду заявил заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Фелтман представил на заседании Совета безопасности ООН доклад о выполнении резолюции 2231, принятой Совбезом в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, вступившего в силу 16 января 2016 года. «Генеральный секретарь не получил никаких сообщений, а также не располагает информацией из открытых источников о поставках, продажах или передаче в Иран ядерных материалов, которые бы противоречили положениям резолюции», — сообщил докладчик.

Также, по словам Фелтмана, у ООН нет информации о деятельности Ирана, связанной с баллистическими ракетами, которую страна могла бы вести в нарушение резолюции СБ 2231. Он, однако, упомянул о задержанной в Индийском океане партии грузов с оружием, предположительно следовавших из Ирана. Если информация подтвердится, это будет означать нарушение действующих ограничений.

Напомним, в июле 2015 года Иран и «шестерка» достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. В январе прошлого года была начата реализация программы, согласно условиям которой Тегеран ограничивал свою ядерную деятельность в обмен на смягчение санкций.

 

 

По материалам: tass.ru
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