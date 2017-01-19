ООН: Иран выполняет условия сделки по ядерной программе За год ни одного нарушения зафиксировано не было

Иран ни разу не нарушил условия соглашения по иранской ядерной программе за первый год ее осуществления. Об этом в среду заявил заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Фелтман представил на заседании Совета безопасности ООН доклад о выполнении резолюции 2231, принятой Совбезом в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, вступившего в силу 16 января 2016 года. «Генеральный секретарь не получил никаких сообщений, а также не располагает информацией из открытых источников о поставках, продажах или передаче в Иран ядерных материалов, которые бы противоречили положениям резолюции», — сообщил докладчик.

Также, по словам Фелтмана, у ООН нет информации о деятельности Ирана, связанной с баллистическими ракетами, которую страна могла бы вести в нарушение резолюции СБ 2231. Он, однако, упомянул о задержанной в Индийском океане партии грузов с оружием, предположительно следовавших из Ирана. Если информация подтвердится, это будет означать нарушение действующих ограничений.

Напомним, в июле 2015 года Иран и «шестерка» достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. В январе прошлого года была начата реализация программы, согласно условиям которой Тегеран ограничивал свою ядерную деятельность в обмен на смягчение санкций.