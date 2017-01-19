«АвтоВАЗ», «Юкос» и Apple. Итоги четверга

Ассанж отказался от экстрадиции в США, Конституционный суд разрешил не платить компенсацию экс-акционерам «Юкоса», Шувалов спрогнозировал рост ВВП на 2%, в «АвтоВАЗе» рассказали о планах нарастить экспорт, а Apple снизила цены на свою продукцию в России.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США. Ранее Ассанж заявлял, что согласится на экстрадицию в случае помилования Челси Мэннинг. Адвокат основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор заявила, что смягчение приговора Мэннинг — не то, чего требовал Ассанж.

Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать 1,9 млрд евро компенсации экс-акционерам «Юкоса». Глава инстанции Валерий Зорькин заявил, что между Конституционным судом и ЕСПЧ должен быть найден компромисс.

Вице-премьер Игорь Шувалов ожидает роста ВВП РФ в 2017 году на 2%. Он добавил, что при нынешних ценах на нефть Россия может начать покупать иностранную валюту на рынке.

«АвтоВАЗ» планирует увеличить экспорт автомобилей в текущем году на 50%.Приоритет при экспорте концерн намерен отдавать странам СНГ. В прошлом году компания отправила на экспорт 20 тыс. машин.

Apple снизила цены на свою продукцию в России. В среднем цены снижены на 5-10%. Таким образом, iPhone 7 с объемом памяти 32 ГБ будет стоить 52,99 тыс. рублей, вместо 56,99 тыс. рублей.